Comboio carregado de cimento descarrilou na Linha do Norte

Acidente aconteceu pelas 17h00 em Souselas. Circulação teve atrasos mas já está normalizada.

Um comboio de mercadorias que circulava na Linha do Norte descarrilou esta terça-feira em Souselas, arredores de Coimbra, mas não há registo de vítimas, disse à agência Lusa uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).



Com origem no Porto, a composição seguia para a fábrica de cimento de Souselas, quando descarrilou parcialmente na estação local, cerca das 17h00, tendo o acidente causado apenas dados materiais.



A fonte da IP adiantou que, às 18h45, "foi restabelecida a circulação normal de comboios em via dupla", entre as estações da Linha do Norte de Coimbra B e Pampilhosa, esta no concelho da Mealhada.



"Decorre o carrilamento do vagão nas linhas internas da estação" de Souselas, um trabalho que "apenas afeta a circulação de comboios de mercadorias", acrescentou.



O acidente condicionou na zona a circulação de comboios de passageiros, efetuada somente numa das vias durante quase duas horas, entre Coimbra B e Pampilhosa.