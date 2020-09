A deteção de um homem a caminhar na via férrea da Ponte 25 de Abril levou ao corte da circulação de comboios, nos dois sentidos, entre as 07h00 e as 07h34 desta quinta-feira.

Foi a própria PSP a pedir à empresa Fertagus que cortasse a circulação por motivos de segurança.

Agentes percorreram a pé toda a via férrea da Ponte 25 de abril, mas não encontraram a presença de pessoas ou outros objetos perigosos para a segurança dos comboios.

A circulação estava totalmente normalizada cerca das 07h45.