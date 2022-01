Começa hoje julgamento ao homem acusado de matar jovem com deficiência em Ovar

Carlos Fonseca começou a ser julgado, esta segunda-feira, pelo tribunal de Aveiro, pelos crimes de homicídio qualificado e de furto qualificado.O arguido prestou declarações no na primeira audiência de julgamento. No entanto, o coletivo de juízes deliberou a exclusiva da publicidade parcial do processo Carlos Fonseca alegou que prestaria declarações de forma condicionada caso os jornalistas estivessem presentes na sala de audiência. Ou seja, a comunicação social ficou impedida de assistir às declarações de Carlos Fonseca.O trabalhador da construção civil, de 35 anos, é o suspeito de ter matado Augusto Pereira, em Ovar, em Abril de 2021. O jovem, que tem uma ligeira anomalia psíquica , Um jovem de 26 anos de Ovar, foi encontrado morto, a 10 de Abril, num poço em Pardilhó, Estarreja, após ter estado desaparecido desde dia 6 de abril. O arguido já estava a ser investigado há vários dias pela GNR e seria um conhecido da vítima. Foi ele que deu o alerta para o local onde se encontrava o corpo e confessou o crime. As motivações para o homicídio são, para já, desconhecidas.Segundo a acusação, arguido e vítima, conheceram-se através das redes sociais, mantendo contato por telefone e por mensagem. No dia do desaparecimento de Augusto Pereira, os dois homens combinaram um encontro num café em Ovar.O telemóvel e a bicicleta da vítima foram encontrados na casa do arguido durante as buscas domiciliária feitas pela polícia judiciária de Aveiro.