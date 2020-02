"Comecemos pela vida e não pela antecipação da morte", deputado do PCP contra despenalização da eutanásia

A Assembleia da República debate e vota, na generalidade, na quinta-feira, cinco projetos de lei para despenalizar e regular a morte medicamente assistida em Portugal.Os projetos de lei são do Bloco de Esquerda, partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido socialista (PS), Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e da Iniciativa Liberal (IL).- José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, abre o debate sobre a morte medicamente assistida . O deputado diz que "decidimos hoje se todos, ricos e pobres, têm o mesmo direito a um fim de vida digno", dizendo que devemos estar do lado da dignidade.Para o deputado do BE, o debate não é sobre propostas e afirma que o partido tem cinco pontos na sua proposta: deve ser a própria pessoa a decidir e têm de ser pessoas maiores de 18 anos, sendo que menores e pessoas com algum tipo de deficiência não têm poder de escolha.Para prosseguir com a intenção do paciente, devem estar envolvidos dois médicos que devem fornecer toda a informação necessária aos doentes.

Para solicitar a morte medicamente assistida, a pessoa tem de tomar uma decisão consciente e expressa "manifestando vontade atual, livre, séria e esclarecida", estar consciente e ser capaz de "entender o sentido e o alcance do pedido".



José Manuel Pureza disse ainda que "a vida é um dom que pertence a cada um".

propõe a criação de uma Comissão de Verificação, composta por sete pessoas – três médicos, dois enfermeiros e dois juristas – para "avaliar se o pedido do doente cumpre as condições, os critérios e os procedimentos legalmente estabelecidos".



"Não se trata do Estado tirar o direito à vida mas garantir a liberdade desse direito", disse José Luís Ferreira.



O partido pede respeito pela dignidade e soberania enquanto pessoa e a vontade da pessoa e defende a "autodeterminação do doente", pois o pedido do doente não pode ser levado com leviandade.



O projeto dos Verdes diz que "não obriga ninguém a escolher a antecipação da morte" e que a morte medicamente assistida deve ser feita apenas nos hospitais públicos e que "deve estar fora dos negócios".



À semelhança dos outros partidos, o PEV defende que a

- O próximo a debater é André Silva, do PAN, que começa por dizer que o debate desta quinta-feira "é sobre empatia e sobre nos metermos no lugar do outro".O deputado realça que devem ser respeitados os critérios rigorosos clínicos e que "o sofrimento é um sentimento pessoal e intransmissível".o PAN defende que o paciente deve manifestar um número razoável de vezes a sua vontade, para solicitar a morte medicamente assistida, a pessoa tem de tomar uma decisão consciente e expressa "manifestando vontade atual, livre, séria e esclarecida", estar consciente e ser capaz de "entender o sentido e o alcance do pedido".Para rematar, André Silva disse que estão a votar a "despenalização da liberdade" e que o "sofrimento é indigno".- A deputada Isabel Alves Moreira do Partido Socialista diz que "persiste uma perseguição penal cruel e desumana".Isabel Alves Moreira diz que é sempre hora para meter fim a uma injusta e que impôr um dever é "desumano". A deputada defende que é sempre o momento de meter fim a uma injustiça."Ajudar a morrer serena e tranquilamente é uma atitude de elevado valor moral", adiantou a deputada do PS.- O deputado do PEV, José Luís Ferreira, começa o debate a dizer que a discussão deve ser séria e responsável pois está-se a discutir uma matéria igualmente séria e sensível.O PEVeutanásia não deve ser punida em casos de "pessoa maior" em "situação de sofrimento extremo", "duradouro ou insuportável", "sem esperança de cura", "doença incurável e fatal", "sem esperança ou melhoria clínica" e que apenas pessoas maiores de idade o podem fazer.Os Verdes mostraram-se disponíveis para criar um texto comum sobre o assunto e revelou que não vão votar contra as outras propostas.- Começa a falar o deputado da Iniciativa Liberal, José Cotrim Figueiredo, que disse que "a vida não é só o passar do tempo entre o princípio e o fim"."As decisões de mudar essas decisões", disse o deputado da IL que diz que cada um deve decidir o que fazer sobre a sua própria vida.- Fala agora António Filipe do PCP que está contra a morte medicamente assistida. "O PCP sempre se recusou a encarar o debate da eutanásia como uma guerra de trincheiras", disse."O PCP é um partido laico e de esquerda e baseia as suas posições numa reflexão", afirmou António Filipe. Para o deputado o que se discute é se o estado deve fornecer aos doentes os métodos legais aos pacientes que querem recorrer à morte medicamente assistida."Ninguém entende a eutanásia como o sucessor dos cuidados paliativos", referiu."Comecemos pela vida e não pela antecipação da morte", defende o PCP que diz que a morte é uma inevitabilidade e não um direito fundamental.- André Silva, do PAN, pede para intervir e diz que o PCP ignora as palavras de José Saramago ao dizer "não matem" e pergunta "Como pode o PCP posicionar-se do lado oposto dos seus camaradas do movimento comunista?".PAN espera poder contar com o contributo do PCP.- António Filipe responde à intervenção do deputado do PAN e pede que o mesmo não invoque nomes de pessoas que já faleceram.- O deputado António Ventura do PSD pede a palavra e diz que a temática é muito sensível e que todos - "os do sim e os do não" merecem respeito.O deputado diz ser contra a eutanásia mas revela que "cada um vai votar como quer" porque "esta é a verdadeira democracia"."Muitas vezes quem pede a morte admite um grito de socorro", disse António Ventura que revela que isso se deve à falta de cuidados médicos.António Ventura disse que o único fim das leis produzidas na Assembleia da República são para melhorar a vida das pessoas.Ainda do PSD, fala o deputado André Coelho Lima que diz que "hoje não debatemos uns contra os outros, mas diferentes perspetivas"."Eu sou pela vida, não sou pela morte", realçou o deputado do PSD que diz que esta quinta-feira não se debate a morte mas sim o direito à auto-determinação.O deputado diz que cada um tem a competência de decidir o que fazer com a própria vida.