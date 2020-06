Começaram a namorar na 'net' e combinaram um encontro: Homem detido por abusar de menina de 12 anos

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira um homem pela suspeita da prática dos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores.O comunicado enviado pela autoridade avançou que o arguido, de 19 anos, estabeleceu "contacto com a vítima através das redes sociais, sendo por esta via que terá iniciado uma relação de namoro. Rapidamente direcionou a relação para o objetivo de manter relações sexuais com a menor, começando por lhe solicitar fotos em que se apresentasse nua ("nudes")", lê-se.

Aproveitando o facto da menina não ter aulas presenciais devido à covid-19 e aproveitando-se da inexperiência da criança de 12 anos, "convenceu-a a ter encontros na sua residência, onde tiveram lugar as práticas sexuais abusivas", de acordo com o comunicado.



Detido tem 19 anos, é um cidadão estrangeiro e operário fabril atualmente desempregado. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.