João Carreira, suspeito de planear ataque terrorista à Faculdade de Ciências, está a ser julgado esta terça-feira. O 'terrorista', que aceitou prestar declarações, começa por contar que começou "a ter este plano [de ataque] em janeiro", mas entretanto teve Covid-19 e ficou com "uma depressão".Em relação ao início do interesse pelo tema, João Carreira explica ao juíz que começou a interessar-se por "assassinatos em massa" em 2018: "Vi uns vídeos sobre um assassinato em massa e comecei a pesquisar mais. A interessar-me mais. Comecei a participar em várias comunidades, a partir de 2018", afirma.Sobre o que o fascinava neste assassinatos, João responde que era "a psicologia por detrás das pessoas que cometiam os atos" e conta que os contactos que tinha sobre o assunto era todos virtuais e não conhecia as pessoas com quem falava.O julgamento decorre no Campus da Justiça, esta terça-feira. João Carreira foi acusado em julho pelo Ministério Público (MP) de dois crimes de terrorismo, um dos quais na forma tentada, e de um crime de detenção de arma proibida.

Para a execução do ataque, João redigiu um plano, em inglês e português, que afixou numa das paredes do quarto. Escolheu o dia 11 de fevereiro, por ser de muita afluência na faculdade devido aos exames.

No dia 10, ainda iria fazer comprar uma embalagem de líquido de isqueiro na loja do chinês. No dia seguinte, tencionava sair de casa depois das 11h e apanhar o autocarro até à faculdade. O ataque estava marcado para a 13h20. Demoraria apenas cinco minutos.

João acabou por ser apanhado pela PJ na véspera de concretizar este atentado.

O estudante confessou, no interrogatório, o plano para matar os colegas à facada. No entanto, o jovem diz também ter ficado aliviado por ter sido travado pelas autoridades.

Ao minuto Atualizado a 18 de out de 2022 | 10:56

10:43 | 18/10 "Comprei as armas no OLX e numa loja de caça", confessa João Carreira João Carreira começa por contar ao juíz que começou a elaborar o plano de ataque à Faculdade de Ciências em janeiro. "Comprei as armas no OLX e numa loja de caça. No OLX foi uma besta e uma faca militar, no final de janeiro. Na loja de caça comprei um punhal", refere.



O ataque consistia em "levar as armas para a faculdade. Depois ir à casa de banho preparar-me e depois executar o ataque em cinco minutos", esclarece o suspeito.



"Depois de sair da casa de banho, ia para o auditoria esfaquear pessoas, lançar setas e cocktails molotov", continua e explica que estes cocktails continham álcool etílico e líquido de isqueiro que tinha aprendido a fazer na internet.



Sobre o porquê de colocar o líquido nas garrafas, João responde: "Não me lembro".