Começou a ser julgado homem suspeito de ter asfixiado a mulher até à morte em Penafiel

O Tribunal de Penafiel começou esta segunda-feira a julgar um homem suspeito de ter asfixiado até à morte a companheira, em fevereiro deste ano, em Penafiel. O arguido negou ter cometido o crime e explicou que a mulher morreu durante as relações sexuais.

Daniel Ferre, de 40 anos, está indiciado pelos crimes de violência domestica na forma agravada, de homicídio qualificado e de profanação de cadáver. O arguido começou esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Penafiel.

O homem é suspeito de ter asfixiado até à morte Sandra Rocha de 30 anos. Depois terá abandonado o corpo nu e embrulhado numa manta numa zona de mato, em Rio de Moinhos, Penafiel. O arguido nega ter tirado a vida à companheira.



O homem, de nacionalidade espanhola, confirmou às autoridades que durante, os anos em que viveu com Sandra Rocha, a relação foi pautada por vários episódios de violência. O crime ocorreu na noite de 16 para 17 de fevereiro deste ano.



Ao contrário do que as autoridades acreditam, Daniel garante que a morte terá sido natural. Disse ainda que nessa noite, antes dos dois irem para a cama, que Sandra que já tinha ingerido bebidas alcoólicas e acabou por tomar medicação.





"Fomos para a cama e tivemos relações sexuais. Foi durante um dos atos que percebi que ela deixou de reagir. Chamei por ela, chamei e ela não reagiu. Tive medo de dizer a alguém o que tinha acontecido porque achei que não iam acreditar em mim. A seguir abracei-me a ela e dormi agarrado a ela", disse o arguido que revelou estar arrependido e que hoje fazia tudo diferente.





O arguido esteve com o corpo de Sandra em casa até ao dia 20 de fevereiro, altura em que o abandonou numa zona de mato em Rio de Moinhos, Penafiel.

Foi só no dia 28 de fevereiro que o corpo acabou por ser encontrado por um popular. Até ai, e sem se saber de Sandra, Daniel inventou que ela tinha fugido para Espanha. Acabou depois por ser detido pela Polícia Judiciária. Está aguardar julgamento em prisão preventiva.