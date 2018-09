Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comerciante acorrenta-se junto à EDP

Em causa estará uma dívida da empresa a Paulo Amorim. Caso ocorreu em Viana do Castelo.

01:30

Paulo Amorim acorrentou-se, esta segunda-feira, em frente à EDP de Viana do Castelo, em protesto. Em causa estará uma dívida da empresa ao comerciante de 750 kilowatts - equivalente a 35 euros.



Ao CM, explicou que, em 2016, investiu 13 mil euros em 26 painéis fotovoltaicos com o objetivo de reduzir a conta de luz do café de que é proprietário.



A EDP fez um contrato para compra de eletricidade, por um período de 25 anos, mas, alegadamente, não estará a cumprir.



"No primeiro ano, não me pagaram. Só depois de protestar é que liquidaram a dívida", disse. Agora, alega que a empresa não está a pagar os kilowatts marcados no contador.



"A rentabilidade já é pequena. Se não pagam o que está no contador não faz sentido. Quero rentabilizar o investimento", disse.