Comerciante atacado com violência ao depositar dinheiro

Proprietário de talho, de 51 anos, foi agredido na cabeça por dois homens junto a banco em Albufeira.

Por Rui Pando Gomes | 09:43

Um comerciante foi atacado com violência por dois homens quando se preparava para depositar dinheiro numa dependência bancária, em Albufeira. O caso está a ser investigado pela GNR.



O crime, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, ocorreu na segunda-feira de manhã, por volta das 10h30, nas proximidades do banco BPI, na zona da Correeira.



O comerciante, de 51 anos, é proprietário de um talho e foi agredido com extrema violência na cabeça, ao que tudo indica com a utilização de um pau ou um ferro.



A dupla de assaltantes surpreendeu o comerciante, a quem tentou roubar o dinheiro que se preparava para depositar, naquele momento, na dependência bancária.



No entanto, ao que foi possível apurar, apesar da violência do ataque, a vítima conseguiu resistir aos assaltantes e o roubo não foi concretizado.



Os ladrões foram obrigados a fugir do local de mãos a abanar sem conseguirem levar o dinheiro que pretendiam roubar à vítima.



Os dois agressores, segundo terão revelado às autoridades algumas testemunhas, agiram com as caras tapadas e estavam vestidos com roupas de cores escuras.



O comerciante, ao que o CM conseguiu apurar, sofreu um ferimento grave na zona da cabeça e teve de ser transportado para o Hospital de Faro, onde recebeu tratamento médico e teve de ficar internado.



A GNR de Albufeira esteve no local e está a investigar o caso, no sentido de conseguir identificar os dois assaltantes.