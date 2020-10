Comerciante de automóveis lucra 30 mil euros euros com BMW falsificado

Em 2013, o arguido, comerciante de automóveis, sofreu um violento acidente ao volante do BMW 635 D Cabrio. Embateu contra o muro de uma casa e a viatura ficou totalmente destruída. Mas, disposto a fazer dinheiro, enganando clientes, adquiriu um BMW 663 C, que tinha sido furtado em Albufeira, em 2013, e transferiu para ele todos os dados de motor, chassis e matrícula do veículo acidentado. Depois vendeu-o. O carro passou por vários donos, até a PJ receber uma denúncia e perceber que o mesmo não poderia circular, por estar inapto devido a sinistro.O arguido, de 49 anos, foi acusado pelo Ministério Público de Gondomar de recetação, falsificação ou contrafação de documento e burla qualificada. Diz o processo, que o arguido lucrou 30 400 € com a venda do falso carro - valor que o procurador pede que seja condenado a pagar ao Estado. Também a seguradora Ageas é assistente no processo e pede uma indemnização de 62 834 €. Em causa está o facto de o comerciante ter comprado uma viatura que sabia ser furtada, e por a seguradora ter ressarcido o verdadeiro dono, naquela quantia.No BMW furtado, o arguido rasurou o número de série do motor e extraiu o número de chassis original, colocando a placa com o número do carro acidentado. O veículo passou então a circular com o livrete do carro que tinha sido inviabilizado. O arguido já esteve preso e tem cadastro por tráfico, recetação e furto. Será julgado no tribunal de S. João Novo.