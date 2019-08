Comerciante de ouro e prata perde malas no valor 150 mil euros durante assalto

O comerciante de ouro e prata que foi alvo de um furto milionário ao início da tarde de segunda-feira, na Amadora, ficando sem cinco malas contendo peças feitas daqueles materiais preciosos no valor de 150 mil euros, foi assaltado na garagem do prédio onde reside.A queixa para a PSP foi feita às 14h48. O comerciante afirmou aos agentes que chegou ao carro e viu o vidro do porta-bagagens partido.O autor ou autores do furto, acredita a vítima, já saberiam que a viatura tinha as cinco malas com os bens preciosos no interior. Por isso, preocuparam-se apenas em levar a bagagem. Não há registo de mais furtos ou danos a outras viaturas.A Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Amadora já deu início ao inquérito ao furto.