Comerciante detido por esquema de tráfico e viciação de automóveis

Um comerciante de automóveis, de 52 anos, foi detido por tráfico e viciação de veículos de gama alta e média, na sequência de uma investigação.



Em causa estão os crimes de "falsificação de documentos, burla qualificada na forma tentada e simulação de crime".





Em comunicado, a Polícia Judiciária dá conta que "a atividade criminosa consistia na importação de veículos de países da UE na condição de salvados/acidentados, aproveitando os documentos e demais elementos identificativos para aposição em veículos de proveniência ilícita, que eram submetidos a legalização e inseridos no mercado nacional".Depois do contrato de seguro com cobertura de furto ou roubo dos automóveis ser celebrado, os veículos desapareciam para assim poderem reclamar as indemnizações às companhias seguradoras.

O homem já tem antecedentes por este tipo de crimes. Vai ser presente às autoridades para primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação.