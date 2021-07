Comerciante morre atingido por camião em Vila Real

Um comerciante de Vila Real morreu esta quarta-feira, à porta da sua loja de utilidades, ao ser atingido por um camião de transporte de bebidas, que se destravou quando estava a ser descarregado e colheu a vítima.





A morte de Luís Fraguito, de 64 anos, foi confirmada no local pelo INEM, sendo o corpo removido para autópsia. Uma equipa de psicólogos esteve a prestar apoio à mulher do comerciante, que assistiu a tudo, e ao condutor do camião.