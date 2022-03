O Tribunal da Relação do Porto reduziu de 40 mil para 30 mil euros a indemnização a pagar pelo dono de um café a um jovem que o comerciante baleou quando tentava assaltar o seu estabelecimento em Felgueiras, a 20 de dezembro de 2017. O dono do estabelecimento tinha sido condenado no Tribunal de Penafiel a cinco anos de prisão, por um crime de homicídio na forma tentada agravado pelo uso de arma de fogo e por um crime de detenção de arma proibida.









No mesmo processo, o assaltante e um cúmplice foram condenados a oito meses e 10 meses, respetivamente, de prisão suspensa por um crime de furto qualificado na forma tentada. O coletivo de juízes afastou qualquer cenário de legítima defesa.