Comerciante procura sexo e é chantageado

Obrigado a pagar 10 mil euros após troca de mensagens íntimas.

Por Luís Oliveira | 01:30

Um comerciante de Viseu que procurou sexo num site de encontros íntimos foi alvo de uma tentativa de extorsão, de 10 mil euros, pelo companheiro da mulher com quem manteve contacto no WhatsApp. O chantagista acabou por ser detido, em flagrante, pela Polícia Judiciária.



O comerciante trocou várias mensagens com a mulher, residente no Porto, mas depois o companheiro dela disse-lhe que tinha a gravação da conversa e ameaçou-o: se não pagasse 10 mil euros, tornava a conversa pública.



A vítima entrou em pânico, mas teve discernimento e denunciou o caso à Polícia Judiciária. Aconselhado e em sintonia com a PJ, o comerciante acertou com o chantagista o pagamento de 1500 euros dos 10 mil exigidos.



O encontro aconteceu na quarta-feira. Quando a vítima ia entregar o dinheiro ao chantagista, este acabou por ser detido em flagrante, por extorsão.



O suspeito vai ser presente a um juiz do Tribunal de Viseu.