Comerciantes da Bica querem pagar à PSP por segurança

Um grupo de comerciantes da zona da Bica, em Lisboa, enviou uma carta ao Comando da PSP a pedir o orçamento para policiamento, em regime de gratificado, todos os dias da semana.A missiva, justificada com a "grave escalada de insegurança", foi enviada quatro dias antes dos violentos confrontos entre traficantes e que se arrastaram aos comerciantes, ocorridos no sábado à tarde.A ‘Comissão Instaladora da Associação de Comerciantes da Misericórdia’ denuncia a vaga de "agressões e roubos a moradores, comerciantes e turistas, por vezes com armas brancas e armas de fogo".Os subscritores da carta, a que oteve acesso, consideram "insuficientes os esforços da PSP para garantir o direito à segurança". Por isso, pedem policiamento em permanência nas ruas Marechal Saldanha, da Bica e Largo do Calhariz.Sábado à tarde, moradores filmaram confrontos e agressões entre suspeitos de tráfico de droga e depois comerciantes.Apesar de a PSP dizer que não identificou ninguém, nas imagens é possível ver pelo menos um participante na rixa - que partiu montras com garrafas - intercetado.