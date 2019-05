“Comeu papel como se não existisse amanhã”

"Tirou o papel da mão do meu colega, meteu-o na boca e fugiu a comê-lo como se não existisse amanhã."Foi esta a descrição do episódio hilariante ocorrido durante a busca à casa do ex-autarca, Luís Carito, feita esta segunda-feira no Tribunal de Portimão pelo inspetor da Polícia Judiciária (PJ) que coordenou a investigação.A busca ocorreu na casa de Vale da Areia, em Ferragudo, a 19 de junho de 2013. Segundo o inspetor Carlos Gomes, o documento em causa era "metade de uma folha de papel A4", de cor branca."Disse-lhe para me dar o papel mas ele continuou a mastigar. Ainda pensei em dar-lhe um soco no estômago para lhe retirar o papel da boca mas não o fiz", recordou o investigador, que garante ter ficado "estupefacto", com o episódio.O antigo vice-presidente da Câmara de Portimão começou a ser investigado após uma "denúncia anónima" na sequência de contratos suspeitos celebrados pela empresa Portimão Urbis com o Portimonense e para a implementação da Cidade do Cinema.Segundo Carlos Gomes, na sequência dos pagamentos feitos pela empresa pública a entidades privadas ligadas ao projeto cinematográfico, houve "um frenesim de levantamentos em numerário sem relação com os contratos".Luís Carito, Artur Curado, Luís Marreiros e Carlos Barros estão a ser julgados por burla, branqueamento de capitais e participação económica em negócio.Os advogados de defesa dos arguidos contestaram aquilo que consideram ser "interpretações" do inspetor da PJ.A contestação às respostas do investigador foi de tal ordem que a presidente do coletivo de juízes foi mesmo obrigada a intervir e a lembrar que a sala de audiências "não é um circo".