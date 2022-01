A CMTV esteve no restaurante preferido de João Rendeiro na África do Sul. O antigo banqueiro costumava frequentar o restaurante moçambicano Mozambik num shopping que fica a cerca de cinco minutos do hotel de luxo onde foi detido.Uma refeição no Mozambik custa cerca de 20 euros, sendo que a mais cara sem vinho custa cerca de 30 euros.