Comida no chão gera rixa à facada no Porto

Dois jovens, de 19 e 20 anos, esfaqueados na cara e no braço.

Por Nelson Rodrigues | 10:18

Os dois jovens, de 19 e 20 anos, foram atingidos com golpes de navalha. Uma das vítimas foi esfaqueada no braço esquerdo e a outra na cara.



Na origem da rixa, esta terça-feira de manhã, no exterior da discoteca Eskada, na rua da Alegria, no Porto, terá estado o facto de um dos intervenientes nos confrontos não ter gostado de ser repreendido após ter deitado comida para o chão, mesmo junto a contentores de lixo.



O autor das facadas foi intercetado pela PSP já na rua Sá da Bandeira, a cerca de um quilómetro do espaço de diversão noturna.



O alerta para os dois jovens feridos foi dado às 07h30. O INEM acorreu de imediato ao local e socorreu as duas vítimas que depois de estabilizadas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto. Foram considerados feridos ligeiros.



Também o agressor deu entrada no Hospital de Santo António, uma vez que terá sido agredido no meio da confusão.



Segundo o CM apurou, os dois jovens e o agressor tinham acabado de sair do interior da discoteca quando ocorreram as agressões. A PSP tomou conta da ocorrência, mas as duas vítimas não quiseram apresentar queixa contra o agressor.



"É normal eles saírem sempre alcoolizados. Às vezes nem se aguentam em pé. Esta não é a primeira vez que acontecem situações destas. Já este ano uma rapariga agrediu outra na cara com um copo de vidro. Desta vez as vítimas aparentavam estar bem", descreveu ao CM um morador da rua da Alegria que ainda se apercebeu do aparato policial no local.