Comida para os pobres no meio de lixo no monte

Dono do terreno divulgou imagens deste caso que gerou indignação nas redes sociais.

Por Fátima Vilaça e Ana Isabel Fonseca | 09:18

Fiquei em choque quando cheguei ao meu terreno e vi aquele cenário. Havia dezenas de sacos com roupas, brinquedos e até produtos alimentares que são distribuídos gratuitamente". A descrição foi feita ao CM por Custódio Castro Silva, dono do pinhal onde os bens foram depositados, na freguesia de Oleiros, Guimarães. A perplexidade perante o caso levou o proprietário a divulgar as imagens nas redes sociais. O caso está a causar indignação.



"É comida que pode ter feito falta a alguém e que quem a recebeu colocou no lixo. E isso é que revolta", confessou Custódio Silva. No terreno, entre dezenas de sacos com lixo doméstico, há dezenas de peças de roupa interior, roupas de criança, calçado e brinquedos, além de um saco com alguns pacotes de massa e enlatados, distribuídos pela União Europeia, ao abrigo de um programa alimentar.



Claudino Soares, autarca de Oleiros, revela ao CM que o caso já foi denunciado há mais de um mês à GNR das Taipas pela própria União de Freguesias e por outro proprietário, mas, até agora, só viu a situação piorar. "Quando participámos o caso à GNR, havia algumas dezenas de sacos de lixo que, entretanto, foram espalhados por ação do vento e dos animais", explicou o eleito, que também se mostrou chocado. "O que mais me revolta no meio disto tudo é perceber que há aqui bens que podiam ter sido doados, em vez de serem abandonados", frisou.



Num dos sacos de lixo foram encontrados, pelas autoridades, alguns documentos que podem servir, de acordo com o autarca, "para ajudar a identificar e punir o autor deste ataque ambiental".