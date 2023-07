Comissão de investigação a assédio na Universidade Coimbra arranca na terça-feira

A Comissão Independente (CI) constituída pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra para esclarecer a ocorrência de situações de assédio e identificar eventuais falhas institucionais inicia funções na terça-feira.

"A CI rege-se por critérios de imparcialidade, autonomia e independência, e assumirá como premissas fundamentais do seu trabalho a auscultação de todas as partes com a absoluta garantia de sigilo e confidencialidade", referiu o CES, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A CI agora constituída é composta por Catarina Reis Neves, Cristina Ayoub Riche, Eduarda Proença de Carvalho, Jorge Ribeiro Pereira e Michaela Antonín Malaníková, personalidades externas à instituição e com competências nas áreas da psicologia, direitos humanos, advocacia e provedoria.