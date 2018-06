Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissária da PSP com malária internada no Hospital de Santa Maria

Vítima encontra-se em estado grave.

A comissária da PSP evacuada da República Centro-Africana devido a diagnóstico de Malária, foi internada esta sexta-feira no Hospital das Forças Armadas e posteriormente transportada para o Hospital de Santa Maria.



A comissária, que chegou no avião Falcon-50 da Força Aérea pelas 5h30 da manhã, está no hospital com o estado de saúde muito reservado.



Para além de Malária, a comissária de 58 anos terá ainda um edema pulmonar, encontrando-se em estado grave.