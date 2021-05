"Como é que se gasta 100 milhões e se fica em terceiro?": A pergunta de Cotrim Figueiredo para Vieira

O deputado da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo protagonizou esta segunda-feira à tarde um momento 'insólito' durante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco, na qual participou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira."Nesta segunda ronda vou aproveitar para fazer a segunda pergunta que os portugueses mais querem saber, sendo que obviamente a primeira é saber como é que se gasta 100 milhões numa época e se fica em terceiro", atirou o líder do IL sobre a atual época do Benfica.