Admite que fez um escândalo e teve um acesso de ciúmes após apanhar ‘Pirinhos’ com outra mulher, mas nega qualquer envolvimento na morte do homem de 52 anos.



“Não tive nada a ver com isto. Como poderia matá-lo se o amava?”, diz ao CM a namorada de José Pires, encontrado morto, em avançado estado de decomposição, domingo, debaixo de um viaduto junto ao mercado municipal de Braga, na bagageira do Fiat 500 que alugara no último dia em que foi visto (26 de maio).









Ver comentários