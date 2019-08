Como vão recuperar as gémeas que viviam numa garagem na Amadora se nunca foram à escola?

As duas crianças gémeas de 10 anos que foram retiradas aos pais, na semana passada - por viverem num quadro de violência doméstica e sem condições de habitabilidade, numa garagem na Amadora - nunca foram à escola. "Elas nem estão mal. Não se queixam. Não sabem ler – só uma coisinha ou outra que tentamos ensinar – mas sabem as horas, vão ao mercado e brincam com outras crianças no bairro", contou a mãe, Mariana Santos ao Correio da Manhã.

No Ministério da Educação não existe qualquer registo das meninas no sistema de ensino. O pai João Moura justifica, garantindo que tentou inscrever as filhas na escola, mas que não as aceitaram por não possuírem documentação (cédula de nascimento ou cartão de cidadão).



revista SÁBADO.