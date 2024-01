Max Cardoso estava já preso há quase três meses quando decidiu colaborar com a Justiça. Diante do juiz, o companheiro da ex-modelo Ana Lúcia Matos assumiu que integrava a rede que cometeu uma fraude ao IVA, que só no nosso país atingiu os 80 milhões de euros. Explicou que num primeiro momento aceitou arranjar testas de ferro e que em troca ganhava mil euros mensais por cada empresa constituída.









