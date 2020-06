Companhias aéreas não pagam por distúrbios em voos

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) divulgou ontem um acórdão que isenta as companhias aéreas de indemnizar os passageiros pelo cancelamento ou atraso de voos provocados pelo mau comportamento de um passageiro. Esta deliberação surge em sequência de uma queixa feita contra a empresa portuguesa TAP.Foi o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa que levou à apreciação do TJUE, a 31 de janeiro de 2019, a recusa da TAP em indemnizar um passageiro cujo voo de ligação chegou ao destino final com atraso devido ao mau comportamento de uma pessoa num voo anterior, operado pelo mesmo avião, e que teve mesmo de ser desviado. A companhia aérea qualificou a situação como "extraordinária", recusando indemnização ao queixoso . O TJUE deu agora razão à TAP, mas determina que a empresa deve "assegurar o reencaminhamento dos passageiros na primeira oportunidade, através de outros voos diretos ou indiretos eventualmente operados por outras transportadoras aéreas".O acórdão do TJUE ressalva ainda que "o comportamento perturbador de um passageiro que ocasione um desvio da aeronave põe efetivamente em causa a segurança do voo em questão", e não é inerente ao exercício normal da atividade da transportadora, nem controlável por esta. O Tribunal Europeu salienta que a TAP não cumpriu com a obrigação de mobilizar os recursos para reencaminhar o passageiro afetado pelo atraso, limitando-se a oferecer o transporte para o seu destino final no voo subsequente operado pela própria. O acórdão foi agora reenviado para apreciação na primeira instância.anos ou pena de multa até 240 dias é o que a lei prevê como punição judicial para quem desobedece a uma ordem de segurança dada pelo comandante da tripulação de um avião.É igualmente crime a prática de um ato que cause alarme ou inquietação entre os passageiros de uma aeronave civil, ou ainda quem difunda informações falsas. A pena de prisão prevista é até 1 ano ou multa até 120 dias.A avaliação destas infrações, por lei, é considerada desde que a aeronave fecha todas as portas para descolar, até ao momento em que a primeira porta é aberta para saída.A tripulação de uma aeronave, liderada pelo comandante, pode chamar a polícia para prender um desordeiro.