O grupo foi apanhado em flagrante pela Polícia Judiciária do Porto. Num contentor vindo por via marítima do Brasil foi encontrada mais de uma tonelada de cocaína, dissimulada num compartimento no interior de tijoleiras – e avaliada em mais de 40 milhões de euros. A droga estava envolvida em papel químico azul e quem via a placa de cerâmica do exterior de nada suspeitava.









