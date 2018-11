Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Competição em Portimão junta 200 bailarinos de todo o mundo

Prova internacional de dança de salão realiza-se pela primeira vez no Algarve.

Por Diana Santos Gomez | 06:00

Duzentos bailarinos de todo o Mundo vão participar este sábado no Portimão International Dance Festival, uma competição de dança de salão que vai realizar-se pela primeira vez no Algarve, no Portimão Arena.



Em prova vão estar 150 bailarinos portugueses e 50 oriundos de França, Holanda, Itália, Suíça, Croácia, Rússia e Ucrânia. Os participantes têm idades entre os 6 e os 60 anos. O painel de jurados internacional integra dois júris portugueses. Serão atribuídos 19 prémios do 1º ao 6º lugar nos vários estilos da dança de salão.



Luísa Freitas, presidente da Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional explicou ao CM que nas camadas jovens há "bailarinos a atingir níveis de muita qualidade, tendo em conta o tempo que este tipo de dança existe em termos competitivos no nosso país". A academia ‘Dança Mais’ de Portimão começou a organizar este evento em abril deste ano. Fábio Duarte, de 33 anos, é o responsável desta escola, que coloca em prova um total de 23 pares de bailarinos portimonenses, formados nesta academia, e outro de Lisboa.



O evento começa às 13h00 e tem a sessão de encerramento prevista para as 23h00. A prova pertence ao circuito da ‘Amateur League do World Dance Council’, contando para o ranking internacional, e decorre numa pista especial, de 13 metros por 23 metros, que correspondem a medidas de competição internacional.



Esta prova tem o apoio da Câmara Municipal de Portimão e de várias empresas portuguesas. Os preços dos bilhetes variam entre os 8 e os 25 euros.