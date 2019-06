Compra arma na Internet e leva para aula em Lisboa

Um rapaz, de 15 anos, aluno da Escola Secundária Pedro Nunes, em Campo de Ourique, foi apanhado na sala de aula com uma réplica de uma arma de fogo à cintura.A arma acabou por ser apreendida pela PSP que descobriu que o adolescente tinha comprado três armas em plataformas online, através de contas dos pais, sem o conhecimento dos mesmos. O jovem e os amigos utilizavam as armas para efeitos lúdicos na comunidade escolar.O caso correu na última sexta-feira quando um colega do rapaz se apercebeu da situação e fez queixa a uma professora. A docente abordou o aluno, em plena sala de aula, que assumiu a posse, mas disse tratar-se de uma arma de airsoft, que dispara pequenas bolas de nylon.A professora acabou por chamar a polícia, tendo sido destacada uma equipa do Programa Escola Segura. As outras armas estavam na posse de outros dois jovens, de 16 anos, e também foram apreendidas pela polícia.Estas armas são usadas, sobretudo, em tiro desportivo, precisam de uma licença específica e devem ter uma marca que as diferencie. Têm de estar pintadas com faixas coloridas, de forma a distinguirem-se das armas de fogo que disparam munições reais. Caso não estejam pintadas, serão consideradas armas de fogo, verificando-se um delito criminal.pediu à PSP o valor de compra de cada uma das armas, mas não obteve a informação. A PSP vai agora fazer perícias às armas apreendidas, para perceber o tipo de crime em que os jovens incorrem.