Compra de carro acaba em agressões em Rio Tinto

Vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

17:29

Um homem foi agredido esta terça-feira em Rio Tinto, em Gondomar, na sequência de uma compra de um carro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a vítima agredida foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.



No local estiveram os bombeiros de Rio Tinto, a VMER de Areosa e a GNR que a está a investigar o caso.



De acordo com as informações que o CM conseguiu apurar, quando as autoridades chegaram ao local já a vítima havia sido levada pelos bombeiros.