Wilson Gonçalves, de 17 anos, comprou a faca que usou para matar Marcelo Correia, de 16, uma hora antes do crime. O homicídio aconteceu no dia 1, na estação de comboios da Amadora.

A luta foi marcada pela internet e envolvia grupos rivais. Tudo indica que Marcelo foi apanhado no sítio e hora errados. Uma das três facadas perfurou um pulmão do jovem e terá sido essa a causa da morte. O corpo foi autopsiado na última quarta-feira.





Wilson acabou por entregar-se dois dias depois às autoridades, acompanhado por um advogado. Falta apanhar os restantes membros do grupo do homicida que se encontram em fuga. Já estão todos identificados, até porque o crime ficou registado no sistema de videovigilância da estação.