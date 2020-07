Compram carro e mota após roubo de 150 mil euros

Entraram na habitação de uma idosa de 93 anos, agrediram-na, roubaram mais de 150 mil euros em dinheiro e joias e sequestraram a empregada, levando-a do Porto até Fânzeres. Os dois ladrões foram agora detidos pela Polícia Judiciária, tal como uma mulher, que é amiga da funcionária da idosa e que deu à dupla todas as indicações para o crime.O roubo ocorreu pelas 12h00 do dia 1 de junho. Os dois homens, cadastrados, irromperam pelo apartamento da rua Álvaro Gomes, no Porto. Agrediram e manietaram a idosa, apoderaram-se dos valores e fugiram, sequestrando a empregada, que deixaram ilesa e na posse do seu telemóvel, já em Fânzeres, Gondomar. Esta deslocou-se a pé até à GNR local para dar conta do sucedido.A investigação da PJ acabou por chegar a uma amiga da funcionária, com quem esta terá conversado sobre a casa onde trabalhava. Na posse desses detalhes, o trio avançou para o assalto. Pouco tempo depois, a suspeita, que é companheira de um dos ladrões, comprou um Audi. Um cúmplice adquiriu uma potente Kawasaki.Os inspetores analisaram a eventual intervenção direta da empregada, mas nada prova que estivesse envolvida ou que tenha entregado aquelas informações de forma propositada.Os três detidos, entre os 23 e os 29 anos e do Porto, Gaia e Gondomar, ficam em preventiva. Um é tatuador, os outros dois desempregados. Parte do material roubado foi recuperado.