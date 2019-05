Compras e obras levam a buscas na Autoridade Marítima

Supostas irregularidades em "procedimentos de contratação pública" da Direção-Geral da Autoridade Marítima entre 2012 e 2014, como a concentração de convites para obras e serviços num único empreiteiro, levaram esta quarta-feira uma procuradora e diversos elementos da PJ a realizar buscas naquela entidade, em Lisboa. Foi apreendida documentação e computadores.apurou que em causa estão, entre outros, factos apurados numa auditoria da Inspeção de Finanças, que num projeto de relatório de janeiro de 2016 dava conta que de 44 processos de 2012 analisados, 38 (86,4%, no valor de 1,6 milhões) "só continham convites a uma entidade", o que "não propicia a obtenção de propostas economicamente mais vantajosas".E 95,5% dos 200 procedimentos de 2013 foram ajustes diretos, com 109 convites a uma só entidade (2,4 milhões de euros). O relatório refere que tal não é ilegal mas que a opção de convite a um só fornecedor deveria ser "suficientemente fundamentada, o que não aconteceu".Foi detetada "expressiva concentração de procedimentos, além do mais por ajuste direto, nalgumas empresas". E algumas dessas tinham o mesmo sócio-gerente, "o que suscita legítimas dúvidas sobre a transparência dos procedimentos adotados pela DGAM", descreve a Inspeção-Geral de Finanças.A Autoridade Marítima confirmou ao"diligências realizadas pela PJ" e que "prestou todo o apoio e informações nas buscas e afirma total disponibilidade para colaborar com as autoridades".O Departamento Central de Investigação e Ação Penal esclarece que não há ainda arguidos e investigam-se os crimes de corrupção e participação económica em negócio. A Autoridade Marítima confirma que em causa estão "procedimentos de contratação pública".O objeto das buscas foi o período 2012-14, em que o diretor-geral era o vice-almirante Cunha Lopes, mas a investigação deverá analisar documentos até 2019.A DGAM foi liderada pelo vice-almirante Cunha Lopes entre 2010 e 2015. Foi exonerado em janeiro desse ano por razões que a Marinha mais tarde concretizou com negócios suspeitos de milhões de euros com um empreiteiro em "adjudicações diretas".Cunha Lopes sempre negou as alegações, dizendo nunca ter sido alvo de qualquer investigação interna ou do Ministério Público. Colocou um processo por difamação contra o antigo Chefe do Estado-Maior da Armada, Macieira Fragoso, e o então chefe de gabinete, que serão julgados este ano.