Comunidade da Póvoa do Varzim sem internet e telefone fixo há uma semana

Vários moradores e comerciantes na rua de Costa Novo, na Póvoa de Varzim, estão há uma semana sem acesso a internet e telefone fixo devido a problemas com cabos que estão tombados na via.O caso ocorreu a 6 de Outubro. Cerca das 7h30 da manhã, a população verificou que os cabos estavam espalhados na via. "Não sabemos ao certo o que aconteceu, o que sabemos é que há uma semana que estamos a tentar obter respostas para isto e ninguém resolve", revela aoPaulo Pacheco, proprietário de um estabelecimento de seguros."Queremos trabalhar e não podemos porque não temos internet nem telefone fixo", explica Paulo Pacheco. "Temos de encaminhar os nossos clientes para a concorrência porque não podemos trabalhar", acrescenta Raquel Pacheco, funcionária no mesmo estabelecimento". Também Joaquim Barros, dono de um talho, foi afectado pelo caso:"Eu neste momento não consigo receber encomendas porque o telefone fixo não funciona".Os comerciantes afirmam já ter alertado por diversas vezes as empresas de telecomunicações, sem qualquer solução. "A Vodafone disse-me que só conseguem resolver o problema dia 26 de Outubro", explica José Navais, proprietário de um estúdio de fotografia. "A Altice a mim diz-me sempre que vão enviar alguém cá, mas nunca aparece ninguém", diz Paulo Pacheco.A população apela agora a que os cabos sejam retirados da via por motivos de segurança e que a situação seja rapidamente resolvida.