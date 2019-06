Comunidade Intermunicipal do Algarve abre concurso para melhorar transportes

A AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve abriu esta semana o concurso público internacional para a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na região, pelo período de cinco anos. O valor base é 84 milhões de euros."Não tenho dúvidas que será prestado um melhor serviço de transporte, mais cómodo, mais rápido e em rede", diz aoJorge Botelho, presidente da AMAL. O sistema abrangerá todos os 16 concelhos do Algarve.Este responsável adianta que o sistema de transportes públicos será suportado pelas receitas geradas pela prestação do serviço, como a venda de bilhetes e publicidade nos autocarros, não havendo subsídios à exploração por parte dos municípios.Está prevista a possibilidade de ligação de várias zonas do Algarve ao Aeroporto de Faro, fator que será valorizado na apreciação das propostas apresentadas pelas empresas concorrentes.O processo relativo à concessão do sistema deverá estar concluído "no fim do ano", refere Jorge Botelho. O contrato terá de ser sujeito a visto do Tribunal de Contas. Neste momento, decorre o prazo para apresentação de propostas por parte dos concorrentes.A nova concessão não vai abranger os atuais sistemas de transportes urbanos municipais, que se encontram em funcionamento em alguns dos concelhos do Algarve, nomeadamente os mais populosos.