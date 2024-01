Concelho do ministro dos polícias sem carros-patrulha operacionais

O último carro operacional no posto da GNR de Baião ficou esta terça-feira sem embraiagem, deixando o concelho de origem do ministro da Administração Interna apenas com patrulhas apeadas ou a ter de solicitar apoio aos colegas dos concelhos de Marco de Canaveses e Amarante.



Dos quatro carros afetos ao posto de Baião, um (Nissan Patrol) sofreu chumbou na inspeção e foi enviado para a oficina há várias semanas; outros dois (Citröen Elysee e Toyota Hilux) tinham avarias por resolver. Esta segunda-feira, um Nissan Almera com mais de 600 mil quilómetros teve de ser levado de reboque para uma oficina.





"É irónico, o ministro anuncia o maior investimento de sempre nas Forças de Segurança, mas na terra dele os militares não têm viaturas para trabalhar", acusa o coordenador da região norte da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) Paulo Pinto.