Concentração de motos com Jorge Palma e Xutos

Banda volta ao Vale das Almas, pela primeira vez sem Zé Pedro. Palma estreia-se no encontro motard, em Faro.

Por Rafael Duarte e João Mira Godinho | 08:23

Jorge Palma e Xutos e Pontapés são os dois grandes destaques da 37ª edição da Concentração Internacional de Motos de Faro. A festa vai realizar-se, como é tradicional, no Vale das Almas, junto ao aeroporto, este ano entre os dias 19 e 22 de julho.



Para Jorge Palma, que atua na noite de 20, esta é uma estreia naquele que é um dos maiores encontros motards da Europa. Já para os Xutos, que se apresentaram várias vezes em Faro, trata-se de um regresso agora sem o guitarrista Zé Pedro, falecido no ano passado.



Parte do Calendário Internacional de Concentrações da Federação Internacional de Motociclismo, o evento, promovido pelo moto clube local há 37 anos, atrai milhares de pessoas a Faro, cidade que se torna, nesta altura, na capital das duas rodas. Além de muitos concertos, há bancas com produtos relacionados com o universo motard, concursos de motos e os já tradicionais ‘show supresa’ - os espetáculos de striptease - nas noites de sexta e sábado.



Durante os quatro dias, há dois autocarros, gratuitos para os inscritos, que farão a ligação entre a cidade e o Vale das Almas. A inscrição, que deve ser feita no local da concentração, custa 45€ e dá direito a três refeições (jantar de sábado, pequeno almoço e almoço de domingo), acesso ao acampamento e material alusivo ao evento, como t-shirts, pins, bordados e autocolantes.