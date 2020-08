Concerto apoiado pelo município de Fafe junta dezenas e levanta chuva de críticas

"Fazer uma festa destas em pleno centro da cidade com a pandemia que estamos a atravessar e com os casos positivos de Covi

d-19 em Fafe a aumentar só pode mesmo ser considerado "uma loucura" que mostra bem a responsabilidade da nossa Câmara Municipal e das gentes que aderiram em massa a esta festa o respeito que tem por todos aqueles que estão na linha da frente no combate a esta pandemia", lê-se num comentário feito na publicação do município que anunciava o evento.





Dezenas de pessoas juntaram-se este sábado à noite no palco da Arcada, no centro de Fafe, para o lançamento de um CD de um cantor local.O evento foi apoiado pelo município que, inclusive, o promoveu nas redes sociais. O concerto lançou, no entanto, uma chuva de críticas nas redes sociais que acusam a câmara de agir mal visto que este ajuntamento poderá resultar num surto naquele município.Houve ainda quem afirmasse: "Se podemos ir à praia, ir à festa do Avante, porque não podemos dançar hoje?"O lançamento foi emitido em direto pela televisão digital local Fafe TV.