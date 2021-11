Concluída ampliação do 'taxiway' no aeroporto do Porto

A ANA Aeroportos de Portugal anunciou esta quarta-feira a conclusão da ampliação do 'taxiway' no aeroporto do Porto, acrescentando 1 300 metros ao caminho de circulação paralelo à pista, num investimento que rondou os 31 milhões de euros.

Em comunicado, a ANA, que é detida pela VINCI Airports, diz que "foram concluídas, no final de outubro, as obras de renovação e ampliação do caminho de circulação/'taxiway'Fox" no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

"Acrescentando 1.300m ao caminho de circulação paralelo à pista, incluindo um desvio que permitirá uma melhor sequência de descolagens e uma saída rápida da pista de 300m", refere a ANA, dando conta de que durante as obras "foram reabilitados 600m do 'taxiway' e instalada nova sinalização operacional, utilizando mais de 200 km de cabos elétricos".