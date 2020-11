Concurso aberto para 100 inspetores da Polícia Judiciária

Foi esta sexta-feira publicado em Diário da República o aviso de abertura do concurso de admissão para 100 novos inspetores estagiários na Polícia Judiciária (PJ).A promessa, agora concretizada, tinha sido deixada pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e o diretor-nacional da PJ, Luís Neves, a 1 de outubro, na tomada de posse dos últimos 38 ‘recrutas’ a ingressar no órgão de polícia criminal.Assim, os interessados têm 10 dias úteis, a contar da data de publicação do anúncio, para apresentar as candidaturas. No aviso de abertura, a PJ alerta que, tendo em conta a situação de pandemia que o País atravessa, os interessados devem evitar a deslocação a instalações da Judiciária, devendo antes enviar a documentação por correio eletrónico.