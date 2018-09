Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concurso público lançado para convento para turismo em Leiria

Área a concurso abrange a totalidade do imóvel, que será concessionado durante 50 anos para exploração com fins turísticos.

O concurso público para a concessão do Convento de Santo António dos Capuchos, em Leiria, ao abrigo do programa Revive, já foi lançado, anunciou o Governo. Os investidores interessados na concessão do espaço têm agora 105 dias para apresentarem propostas, sendo que o prazo para o fazerem termina a 9 de janeiro de 2019.



A área a concurso abrange a totalidade do imóvel, que será concessionado durante 50 anos para exploração com fins turísticos.



O Governo explica que o objetivo do programa Revive é valorizar e recuperar o património sem uso, reforçar a atratividade dos destinos regionais e o desenvolvimento de várias regiões do País.