Condenada a 18 anos por morte de vizinha é absolvida de outro homicídio

Júlia Paula Lobo nunca assumiu a morte de Odete Castro, de 72 anos, assassinada em casa, em Joane, Famalicão, a 29 de março de 2012.A confissão do marido, Artur Gomes, do homicídio da vizinha, dizendo que tinha atuado "instigado" pela mulher, levou a arguida a ser condenada a 18 anos de prisão pelo crime. O Tribunal da Relação de Guimarães deu agora razão à mulher e absolveu-a do homicídio de Joane.Júlia Lobo está na cadeia a cumprir 18 anos de prisão pela morte de outra vizinha, em Felgueiras, em abril de 2014. Pelo mesmo caso, o marido cumpre uma pena de 23 anos.Os juízes da Relação que apreciaram o recurso de Júlia Lobo consideram que além das declarações do marido, não há no processo nada que prove que a mulher cometeu o crime, ou sequer o combinou com o marido.Em julgamento, Júlia defendeu que Artur Gomes lhe "armou uma cilada", por vingança, implicando-a no homicídio de Joane. Na apreciação, os desembargadores destacam as contradições do casal e sublinham que, nestes casos, "os juízes devem ter bem presente o velho brocardo: mais vale absolver um culpado do que condenar um inocente".Recordam ainda que neste mesmo caso um inocente - Armindo Castro - já tinha sido injustamente condenado e tinha estado privado de liberdade pela morte da tia. Armindo Castro teve de ser novamente acusado e julgado, para ser absolvido.O mesmo acórdão da Relação reduz a pena de Artur Gomes de 20 para 18 anos de prisão.