Condenada a pena suspensa na Madeira por burla em vendas na internet

Tribunal considera que a arguida praticou o crime de forma continuada.

Por Lusa | 11:39

O Tribunal da Comarca da Madeira condenou esta quarta-feira uma mulher acusada de oito crimes de burla qualificada, relacionada com vendas na internet, a uma pena de dois anos e quatro meses de prisão, suspensa pelo mesmo período.



Segundo a juíza presidente do coletivo da instância central, no Funchal, Carla Menezes, o tribunal considerou que a arguida praticou o crime de burla qualificada de forma continuada.



Contudo, teve em conta a "confissão integral" dos factos, as circunstâncias difíceis da vida da arguida (que tinha de sustentar o filho, de seis meses), o facto de ter comparecido em julgamento e o facto de ter feito "uma reparação integral" aos lesados.



O tribunal sublinhou também que a mulher, depois de ter passado quatro meses detida - o que teve "um efeito pedagógico"- fez "uma tentativa de refazer a sua vida" e "um esforço para se reintegrar e ter uma situação estável".



"O tribunal decidiu fazer um juízo de prognose favorável", sublinhou a juíza.



A arguida, que reside no Porto, já teve condenações anteriores por diversos tribunais pela mesma prática, que passava pela venda de sapatilhas pela internet.