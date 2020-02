Condenada por tentar matar marido três vezes

Oito anos e seis meses de prisão, em cúmulo jurídico. Foi esta a pena efetiva a que foi esta quinta-feira condenada uma mulher, de 47 anos, no Tribunal de Portimão, que deu como provado que a arguida tentou matar o marido três vezes.Ana Brissos estava acusada de três tentativas de homicídio e foi condenada pelos três crimes. O médico Jorge Nascimento, de 63 anos, foi também condenado à pena de cinco anos de prisão, suspensa na sua execução, por ter ajudado a arguida num dos crimes.Diego Leite tinha 30 anos quando foi alvo de uma primeira tentativa de homicídio, a tiro de pistola, na garagem do prédio onde vivia com a mulher, na noite de 26 de dezembro de 2014, em Montechoro, Albufeira. Os tiros foram disparados por um homem que não foi identificado. No entanto, os juízes deram como provado ter sido a arguida a orquestrar o crime.A vítima conseguiu abandonar o local e foi encontrada pela GNR, horas depois, e transportada para o hospital de Faro. E foi aí que ocorreram os outros dois crimes, sustentou o juiz que presidiu ao coletivo: um no dia 30 de janeiro de 2015, através da administração de um pesticida (organofosforados), que "a arguida conhecia porque o padrasto se tinha suicidado com esse mesmo produto". O terceiro crime ocorreu no dia 26 de março, com a ajuda do médico, que administrou fármacos a Diego Leite.A arguida chorou ao conhecer a decisão. A advogada de defesa revelou aoque vai apresentar recurso.