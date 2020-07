Um homem de 34 anos foi preso pela PSP de Oeiras, em Carnaxide, para cumprir 100 dias de cadeia por ter sido apanhado numa fotografia nas redes sociais a danificar com os pés um carro policial. O crime ocorreu a 17 de junho de 2016.Os agentes verificaram, após uma ocorrência, danos no capô e tejadilho do carro.O autor do crime de dano foi denunciado por uma foto nas redes sociais. Foi condenado em tribunal e já cumpre pena na cadeia de Lisboa.