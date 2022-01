Condenado a 11 anos de prisão por matar colega de casa à facada em Viseu

Serhiy Popel, ucraniano de 40 anos, foi condenado a 11 anos de prisão por esfaquear até à morte Viktor Kalita, de 53, da mesma nacionalidade e seu colega de casa, no Bairro da Falorca, em Mundão, Viseu. O crime aconteceu na noite de 16 de fevereiro de 2021. O Tribunal de Viseu decidiu também aplicar ao homicida uma pena acessória que passa pela expulsão do País por cinco anos.





Serhiy, embriagado, encontrava-se a causar distúrbios na via pública e os vizinhos acabaram por chamar a GNR. Os militares explicaram-lhe que não podia estar na rua, por estar em vigor o estado de emergência, e levaram-no para casa. Foi aí que encontraram a vítima deitada no chão, com uma faca espetada no peito.