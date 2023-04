Valdemar Correia, com 51 anos, foi condenado pelo Tribunal S. João Novo, no Porto, a 12 anos de prisão por tráfico de pessoas. Terá ainda de pagar 161 mil euros de indemnização.Foi condenado por crimes contra 12 pessoas entre 2011 e 2016. Levava trabalhadores agrários do Norte para explorações agrícolas em Espanha onde trabalhavam várias horas por dia. Aproveitava-se de pessoas vulneráveis e não pagava o que lhes devia.