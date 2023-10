Condenado a 16 anos de prisão homem que esfaqueou até à morte jovem junto a café em Felgueiras

O homem de 26 anos que esfaqueou até à morte Adolfo Monteiro, da mesma idade, em novembro do ano passado, em Felgueiras, foi condenado a 16 anos de prisão, na terça-feira. O arguido, de nacionalidade brasileira, será expulso do território português e cumprirá a pena no seu país.Na sequência de um desentendimento com a vítima num bar, Daniel Correa dirigiu-se a um hipermercado e comprou uma faca. Munido da arma, voltou ao bar e esfaqueou Adolfo Monteiro, que viria a morrer no hospital.Em tribunal, o homicida disse que a intenção não era a de matar. Explicou que comprou a faca depois de ter sido ameaçado porque estava sozinho em Felgueiras e tinha medo. Uma tese que não convenceu o Tribunal de Penafiel."O senhor não só regressou ao mesmo café, como voltou com uma faca. E aí ainda anunciou que estava armado", disse na terça-feira a juíza, durante a leitura do acórdão.O motivo da discussão entre agressor e vítima, que depois levou ao crime, não ficou claro para o tribunal: "A sua atuação deixou transparecer uma atitude movida por raiva, de medir forças, sem autocontrolo."