Condenado a 18 anos por matar à facada homem que lhe negou cigarro

O jovem de 21 anos que estava a ser julgado no Tribunal de Portimão pelo homicídio qualificado de Bráulio Tomé, de 32 anos, na praia da Rocha, após a vítima lhe ter negado um cigarro, foi esta quarta-feira condenado a uma pena de 18 anos de prisão.

O crime ocorreu na madrugada do passado dia 2 de março, por volta das 04h30. O tribunal deu como provado todo o teor da acusação, nomeadamente que Bráulio estava a fumar um cigarro junto a um bar na rua António Feu, onde tanto ele como o agressor tinham estado momentos antes. Danilo Barbosa pediu-lhe um cigarro e a vítima recusou, o que deu origem a uma discussão que acabou com Bráulio a ser esfaqueado no pescoço com um canivete. Foi transportado em estado crítico para o hospital de Portimão, onde acabou por morrer.

"O Tribunal entende que não há dúvida de que este é um caso evidente de homicídio qualificado por motivo fútil", sustentou o presidente do coletivo de juízes, frisando que "uma discussão motivada por um cigarro num contexto noturno" não é razão para o que sucedeu.

Ainda segundo o tribunal, o arguido esfaqueou a vítima "de cima para baixo", atingindo-a "no pescoço", quando esta estava a ser metida num carro por um amigo, que os queria separar. O amigo afirmou ter visto "um braço passar-lhe sobre o ombro" a desferir a facada. O arguido "demonstrou desprezo pela vida", sublinhou o juiz. A defesa de Danilo Barbosa vai recorrer da condenação.